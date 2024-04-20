Иммунолог оценил вероятность новой пандемии из-за «оленей-зомби»

В США зафиксировали два случая смерти людей предположительно от хронической изнуряющей болезни (CWD). Учёные считают, что оба человека заразились неизлечимым заболеванием от оленей, мясо которых ели. И на самом деле заражённых может быть и больше. Ждать ли теперь новую пандемию, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Что за болезнь передают «олени-зомби»

Хроническая изнуряющая болезнь (CWD) — это прионное заболевание. Его вызывают не вирусы или бактерии, а прионы — аномальные белки, которые, попадая в организм, делают подобные им белки тоже патогенными.

Причём тут зомби? Поведение больных животных очень напоминает образ оживших мертвецов из фильмов ужасов — они не реагируют на внешние раздражители и могут вести себя агрессивно.

Что известно об умерших

По данным научного журнала Neurology, оба американца заразились в 2022 году. Один из умерших — 72-летний охотник, который постоянно ел мясо оленей. Причём добывал он их там, где среди животных распространена CWD. Незадолго до смерти мужчина стал агрессивным, проявились признаки деменции.

Второй умерший — знакомый этого мужчины. Он тоже ел мясо оленей, возможно, заражённых CWD.

Чем опасна «зомби-болезнь» для людей

Коварство прионных заболеваний в том, что они развиваются очень медленно — первые симптомы могут проявиться спустя годы, рассказал Крючков.

Зато, когда симптомы уже видны, человек может «сгореть» всего за несколько месяцев. Помочь ему невозможно — прионные болезни пока не научились лечить. Зафиксировать их можно только по результатам вскрытия.

Опасность в том, что из-за долгого инкубационного периода сложно вовремя заметить вспышки таких заболеваний. Так что в реальности людей, заболевших CWD, в США может быть гораздо больше, не исключил иммунолог.

Будет ли новая пандемия

По мнению Крючкова, такой опасности нет. Прионные болезни не передаются от человека к человеку. Тем не менее крупные вспышки таких заболеваний возможны, считает врач.

Правда, из-за длительного инкубационного периода выявлять их будут постфактум. Так что работать с ними будет сложно — вспышки будут длительными, а купировать их на каком-то этапе будет невозможно, сказал врач «Ленте.ру».

Ранее учёные уже предупреждали, что «олени-зомби» могут заразить и людей тоже.