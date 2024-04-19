В современных классификаторах психиатрических болезней киберхондрии как отдельного расстройства нет — она считается разновидностью ипохондрии. Но если ипохондрики постоянно беспокоятся о возможном наличии у них серьезного заболевания, то киберхондрики занимаются тем же самым с помощью интернета. И благодаря форумам, справочникам и прочей информации на медицинскую тематику поверить в свой несуществующий диагноз как никогда просто.

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Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, за последние 30 лет люди стали гораздо больше беспокоиться о своем здоровье, и, похоже, в этом виноват повсеместный доступ к Сети. Самостоятельные «онлайн-исследования», как правило, заканчиваются выявлением у себя самого худшего из теоретически возможных вариантов. Беспокойство о здоровье становится навязчивым и отравляет повседневную жизнь.

Если вы заметили за собой нездоровый интерес к самодиагностике, обратитесь к специалистам, чтобы получить профессиональный взгляд на имеющиеся у вас симптомы. Если других недугов, кроме киберхондрии, не обнаружилось — избавиться от вредной привычки поможет визит к психиатру.