Невролог напомнила о признаках и причинах деменции

18 апреля в зеленоградском доме отдыха для пожилых «Время жизни» состоялась лекция, посвященная вопросам деменции. Ее провела кандидат медицинских наук, врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра ОСП ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Чердак.

«У пациентов возрастной группы 60+ часто встречаются когнитивные нарушения. Распространенность тяжелой формы, то есть деменции, составляет 6-10%. Если рассматривать группу 80+, то там когнитивные нарушения встречаются у каждого третьего пациента», - поделилась специалист.

Заметить признаки развития серьезной проблемы можно, но не все люди обращают на них внимание и спешат на прием к врачу. Бывает так, что среди жалующихся на память много тех, у кого нарушений на самом деле нет. Нарушения могут быть у тех, кто не жалуется. Такие пациенты порой умышленно не говорят о своем меняющемся состоянии, затаив страх, либо уже не понимают, что с ними происходит нечто необратимое.

Жалобы на плохую память являются одними из самых распространенных, однако иногда к нарушениям памяти люди относят другие симптомы. Так, формулировка «Я шел в другую комнату и забыл, зачем» скорее указывает на снижение концентрации внимания, а «Я забываю, что хотел сказать» - на нарушение речевой функции, «Боюсь заблудиться» - на нарушение ориентировки. А проблемы с памятью могут завуалировано называться другими терминами: тяжесть и туман в голове, головные боли.

«Человек с когнитивными нарушениями начинает повторяться при разговоре, теряет нить беседы, забывает недавно посещенные места, плохо ориентируется в пространстве. Такие изменения особенно видны, когда мы знаем человека долго. Например, пожилая женщина всегда за собой следит, делает макияж и прическу, а потом вдруг начинает ходить в грязной одежде. Или пенсионер посещал «Активное долголетие», выставки и музеи, а затем перестал общаться с друзьями и заперся дома. Также к признакам развивающейся проблемы относится резкая грусть без видимой причины, перекладывание вещей в неожиданные места», - отметила Мария Чердак.

«Нарушения памяти вполне могут быть не дементными. Деменция - это тяжелое расстройство высших психических функций, включая память, речь, мышление, с развитием социальной или бытовой дезадаптации. Обычно деменция у пожилых развивается на фоне медленно прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний. То есть деменция - это проявление разных проблем с организмом, а не болезнь сама по себе. Она охватывает множество причин: болезнь Альцгеймера (50-75%), повреждение мозга в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лобно-височная дегенерация, хронические заболевания», - рассказала невролог.

В качестве профилактики деменции хорошо подходят занятия физической активностью. Существуют упражнения, которые можно подобрать на любую степень тяжести деменции. Человеку необходимы хотя бы прогулки. Если пациент еще способен плавать и заниматься скандинавской ходьбой, то это всегда приветствуется.

«Проводилось исследование, в ходе которого больных деменцией разделили на две группы: одна жила как обычно, а вторая занималась спортом. Через два года результаты сравнили: у тех, кто занимался спортом, атрофия мозга оказалась меньше. Физическая активность - это и про мозг, и про суставы, и про сердце, и про мышцы. Все укрепляется», - подчеркнула Мария Чердак.

Деменцию нельзя излечить, но с помощью лекарственной терапии можно значительно улучшить жизнь как самого пациента, так и его окружения. Все препараты необходимо приобретать только по назначению врача и ни в коем случае не заниматься самолечением. А еще при взаимодействии с пациентом с деменцией важно относиться с уважением к его личности.

«Это не монстр, не умственно отсталый - это человек, у которого есть личная история, заслуги и достижения, права и свободы», - добавила эксперт.

Ухаживающим за больным и его родственникам следует контролировать свое психоэмоциональное состояние - не обижаться, не злиться, не срываться. Если кажется, что сил уже нет, стоит самому обратиться за помощью к психотерапевту.

Иногда наилучшее решение - подобрать для пожилого родственника комфортный пансионат, где слаженная команда профессионалов обеспечит ему грамотный уход, поможет справляться с бытовыми трудностями и проконтролирует лечение. Кроме того, человек сможет общаться со своими ровесниками, заниматься физической активностью и творчеством, а значит, не замкнется в себе окончательно.

«Согласно нашим исследованиям, на сегодняшний день к услугам частных пансионатов обращаются только 2% москвичей. А 24% в будущем готовы сами проживать в пансионате, если вдруг будут обременять близких», - отметил генеральный директор сети пансионатов под брендами «Теплые беседы» и «Время жизни» Дмитрий Рыпалев.

К слову, в этих пансионатах и домах отдыха родственники могут в любое время приезжать к своим близким и проводить время вместе.

После лекции все желающие смогли на себе прочувствовать, как сложно бывает пожилым людям выполнить простые действия: достать визитку из картхолдера, подняться по лестнице, открыть замок. В этом помог костюм от Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи. Он оснащен специальными грузами, которые заставляют горбиться, ощущать тяжесть во всем теле. Когда надеваешь на себя этот костюм, уже через пару шагов чувствуешь себя виноватым за мимолетное раздражение от бабушки в очереди на кассе, которая долго не могла достать деньги из кошелька.

Полностью избежать возрастных изменений не удавалось никому, однако грамотные меры профилактики, здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу способны повлиять на многое.