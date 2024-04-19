Врач объяснила, в каких случаях противопоказана вакцинация

Есть только несколько случаев, когда человеку нельзя делать прививки. О них рассказала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

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«История серьезных аллергических реакций на компоненты вакцины может быть противопоказанием к ее проведению. Также некоторые иммунодефицитные состояния или болезни могут быть противопоказанием для некоторых видов вакцинации. Плюс некоторые вакцины противопоказаны при беременности из-за потенциальных рисков для плода», – объяснила Бурнацкая в беседе с РИАМО.

Также прививки нельзя делать тем, кто страдает некоторыми заболеваниями: выраженный иммунодефицит, аутоиммунные состояния, неврологические расстройства, острое течение какой-либо болезни. Индивидуального подхода врача требует беременность.

Специалист напомнила, что только врач на предварительной консультации может решить, можно ли человеку вакцинироваться и когда лучше всего это сделать.