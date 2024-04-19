Сомнолог рассказал о витаминах, недостаток которых способствует бессоннице

Бессонница может быть вызвана не только сбитым режимом сна и вредными привычками, но и недостатком дефицитом определенных витаминов и минеральных веществ в организме. О том, каких микронутриентах идет речь, в интервью радио Sputnik сообщил сомнолог Роман Бузунов.

© Вести Подмосковья

В первую очередь, по его словам, это железо. Недостаток этого элемента мешает процессу выработки нейромедиатора дофамина, необходимого для регуляции сна.

«Более того, может развиться синдром беспокойных ног, который мешает человеку заснуть. Но даже если человек заснул, во сне ноги продолжают подергиваться и «подбуживать» мозг», - уточнил Бузунов.

Следующий элемент – магний. Он обладает «тормозящим» действием на нервную систему, то есть участвует в процессах, которые «успокаивают» ее. В случае нехватки магния человек больше нервничает, сильнее подвержен тревожным мыслям, которые зачастую мешает спать.

Кроме того, для здорового сна необходимо получать достаточное количество витаминов группы В и D, продолжил он.

«При нехватке практически любых витаминов группы B тоже могут возникнуть проблемы со сном. Дефицит витаминов C и E также может ухудшать качество сна», – сказал Бузунов.

Он посоветовал обратиться к врачу в случае проблем со сном.