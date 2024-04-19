Терапевт развеял миф о тополином пухе

Тополиный пух не обладает аллергеном, но он может являться переносчиком пыльцы на дальние расстояния, рассказал NEWS.ru терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что аллергия у людей возникает не на пух, а на пыльцу.

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Тополиный пух не обладает аллергеном, но здесь дело в деталях. На тополиный пух садится большое количество компонентов, в частности пыль и пыльца других растений. Разлетаясь, он является переносчиком пыльцы на дальние расстояния. Цветение — катастрофа для людей. Наш организм тяжело переносит пыльцу, потому что для многих людей это чужеродный объект. Для каждого человека имеет значение определенная концентрация аллергенов, — сказал Кондрахин.

Врач добавил, что медицинская маска необходима для предотвращения попадания пыльцы и обеспечивает улучшение самочувствия. Однако терапевт напомнил, что маска не работает больше двух часов.

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