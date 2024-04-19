Врач объяснила, почему аллергию обязательно нужно лечить

Весной многие люди начинают испытывать дискомфорт в связи с проявлением аллергической реакции на пыльцу растений. Чем опасна сезонная аллергия и почему ее необходимо лечить, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-аллерголог Надежда Логина.

«Сейчас нет проблем с лечением аллергии на пыльцу растений. Для этого тем, у кого возникают сезонные проявления аллергической реакции в виде насморка, слизистых выделений из глаз, дерматита или крапивницы, нужно обратиться к аллергологу вне сезона цветения. Радикальное лечение обычно проводится не во время проявления сезонных аллергий», – отмечает аллерголог.

Надежда Логина подчеркивает, что аллергию на пыльцу необходимо своевременно лечить, иначе могут возникнуть осложнения. У тех пациентов, кто в течение нескольких лет испытывает аллергическую реакцию на цветение, может развиться перекрестная пищевая аллергия, которая уже не будет сезонной. Классический вид лечения – это аллерген-специфическая иммунотерапия. Лечение проходит путем введение в организм пациента малых доз именно того аллергена, который вызывает у человека реакцию, объясняет врач. Однако у некоторых пациентов сезонная аллергия проявляется не на одно определенное растение, а несколько, что делает данный способ лечения неэффективным.

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