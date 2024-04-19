Врач объяснил, как помочь себе при боли или скованности в шее

Техническая шея — это любая форма хронической боли в шее или плече, болезненности или скованности, вызванной неправильной осанкой при использовании компьютеров или телефонов. Когда мы смотрим в экран устройств, мышцы нашей шеи напрягаются, а плечи отводятся вперёд.

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Со временем «техническая шея» может деформировать мышцы плеч, груди и шеи, оказывать давление на позвоночник. Работа за компьютером по 8−10 часов и пользованием смартфоном ещё несколько часов очень утомляет наше тело в целом и шею.

Известно, что в среднем люди проводят за смартфонами 3 часа 15 минут каждый день.

Кроме того, дополнительное давление на шею может привести к болям в пояснице, головным болям и грыже межпозвоночных дисков. Изменение мышц шеи и плохая осанка также могут способствовать перенапряжению челюстных суставов и мышц, вызывая боль в височно-нижнечелюстных суставах.

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При работе с компьютером положите на колени подушки, чтобы предплечья опирались на них. Также старайтесь держать смартфон более вертикально и под углом. Это тоже не так уж полезно, но лучше, чем отсутствие поддержки.

В возрасте 45 лет и старше диски позвоночника сужаются. Это может оказывать давление на нервы в области шеи. Некоторые могут замечать усталость и дискомфорт, которые затем перерастают в боль, а она может даже привести к инвалидности.

Чтобы избежать боли в шее, поместите экран ноутбука или компьютера на расстоянии вытянутой руки. Поднимите экран на нужный вам уровень (для этого можно использовать даже книги). Держите запястья прямыми, а локти согнутыми под углом примерно 90 градусов, держите колени на одной линии с бёдрами, а ступни — прижатыми к полу. В идеале вы должны смотреть на монитор под углом 15 градусов.

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