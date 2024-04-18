Подмосковные врачи спасли пациента с увеличенной в 20 раз простатой

В Можайскую больницу поступил 71-летний мужчина с жалобами на боль и затруднения при мочеиспускании. В ходе обследования врачи выявили у него аденому предстательной железы – опухоль, которая сдавливала мочевой пузырь. В силу большого размера аденомы объем простаты был увеличен в 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Пациенту в экстренном порядке была проведена троакарная цистостомия – процедура, включающая прокол мочевого пузыря и установку цистомы – специальной трубочки для вывода мочи через искусственное отверстие в брюшной полости. Операция прошла успешно», – отметил врач-хирург-уролог хирургического отделения Можайской больницы Роберт Огородный.

Однако в связи с большим размером опухоли и наличием у мужчины сопутствующих заболеваний его направили в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского для проведения лапароскопической операции по удалению аденомы простаты. Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло 3,5 часа. В настоящий момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.