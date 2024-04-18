У людей с каким ростом высокий риск образования тромбов в ногах

Риск тромбоза повышен у людей с ростом более 188 сантиметров, а также у принимающих некоторые виды антибиотиков. Об этом «Доктору 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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Неподвижное сидение — один из важнейших факторов риска тромбообразования. Поэтому нужно регулярно вставать с места и подниматься на носки, а при длительных перелетах — носить компрессионный трикотаж и пить достаточно воды.

Также влияют на свертываемость крови и способствуют образованию тромбов некоторые препараты из групп антибиотиков, средств от тахикардии и мочегонных.

Высокие люди с ростом более 188 см — в группе риска тромбообразования. Они часто имеют гипермобильные суставы. Это может указывать на повышенную эластичность тканей тела, которая приводит к проблемам с венозными клапанами. В результате сначала у высокого человека развивается варикоз, а затем и тромбы. Особенно уязвимы люди с синдромами Элерса-Данлоса и Марфана.

Ранее ученые выяснили, что у двух из пяти больных аритмией развивается сердечная недостаточность.