В Курском онкоцентре провели операцию по реконструкции пищевода из тонкой кишки пациента

Врачи Курского научно-клинического онкоцентра имени Г. Е. Островерхова провели 57-летнему пациенту сложнейшую операцию по удалению пищевода с одномоментной пластикой тонкой кишкой.

В 2019 году мужчина уже проходил лечение рака желудка. Ему сделали резекцию. В конце 2023-го он обратился в районную больницу с жалобами на затрудненное прохождение твердой пищи и тяжесть в верхних отделах живота, общую слабость. По месту жительства ему сделали необходимые обследования, при которых обнаружили опухоль в пищеводе.

Врачи онкоцентра выявили у пациента рак кишечника начальной стадии и опухоль пищевода размером до 3 см, которая препятствовала нормальному прохождению пищи.

— При удалении пищевода новый, как правило, создается из желудка. Однако ранее проведенное хирургическое лечение такой вариант реконструкции сделало попросту невозможным. Восходящая ободочная кишка также была поражена раком, поэтому ее нельзя было использовать для создания нового пищевода. Единственным потенциальным органом для реконструкции оставалась тощая кишка, которую мы и выбрали, — рассказал главный врач Углеша Станоевич.

Операция длилась 6 часов. Ее провела бригада хирургов в составе главного врача, заведующего отделением торакоабдоминальной хирургии Ивана Звягина и врача отделения Игоря Виноходова. На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.