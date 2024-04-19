Как любители воды с лимоном доводят себя до рака

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предупредил о рисках употребления воды с лимоном, когда в организме человека есть реальная проблема, требующая лечения. Есть мнение, что лимон способен стимулировать пищеварение. Надо понимать, что напиток не может заменить лечения, без которого и вовсе можно довести себя до рака.

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"Лимон не может сделать желудок более кислым, а поскольку лимонная кислота является кислотой, то и защелачивание произойти не может", - отметил врач.

Однако люди с больным желудком продолжают пить воду с лимоном, якобы стимулируя выработку желудочного сока и повышая кислотность, и говорят, что им от этого лучше.

Лимон содержит лимонную кислоту и различные полезные эфирные масла с фитонцидами, напомним врач в своем Telegram-канале.

"Лимонная кислота и другие вещества достигают всех частей желудка и оказывают на них стимулирующее действие. Только стимулируется не выработка кислоты, а тонус, моторика, перистальтика желудка. От этого чуть улучшается тяжесть и переполненность", - объяснил гастроэнтеролог.

В результате многим пациентам кажется, что они выздоравливают. Это, по словам врача, лишь временное избавление от симптомов, а не устранение воспаления. Это надо просто вылечить, подчеркнул врач. А перед этим обследоваться. Если есть реальное снижение кислотности, то, занимаясь самолечением водой с лимоном, человек только теряет время. Нерешенная проблема приближает более серьезные недуги. Важно осознать, что воспаление приводит и к онкологии тоже.