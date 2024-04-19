Врач рассказала, как бороться с аллергией на котов

Кастрированные коты более безопасны для аллергиков — доктор
Большинство домашних животных, покрытых шерстью, могут стать причиной недомогания своих хозяев. Всё дело в респираторной аллергии, часто возникающей на перхоть и слюну питомца. Что делать, если недуг проявился, когда человек уже привязался к любимцу? Об этом «Клопс» побеседовал с врачом-аллергологом Яной Бычковой.
По статистике, аллергия на кошек встречается намного чаще, чем на собак. Иммунная система людей реагирует на специфический белок, который выделяет животное. Он может быть не только на шерсти, но и в протеинах сальных или половых желёз и моче.
«Аллергены кошек переносят сами владельцы на волосах и обуви. Поэтому со специфическими белками можно столкнуться где угодно. Например, в самолётах, автобусах, школах и детских садах», — предупредила доктор.
Первые неприятные ощущения могут появиться через 10-15 минут или спустя 3 часа после контакта с аллергеном. У человека начнут слезиться и краснеть глаза, часто наблюдаются заложенность носа и многократное чихание.
«У людей с аллергией на кошек будет присутствовать и пищевая аллергия. При употреблении свинины может возникнуть синдром «кошка-свинина». Иногда реакция может быть настолько тяжёлой, что развивается анафилаксия», — рассказала врач.
Что делать?
При выраженной аллергической реакции специалисты не рекомендуют заводить четвероногих друзей. В крайнем случае, придётся соблюдать ряд важных правил:
- всегда мойте руки после того, как погладили животное;
- не дотрагивайтесь до своего лица и глаз, если не уверены, что руки чистые;
- регулярно протирайте гладкие поверхности в доме от пыли;
- для уборки помещения используйте пылесос с вакуумным фильтром;
- ковры лучше убрать, так как на них скапливается больше шерсти и чешуек кожи животного;
- не позволяйте коту запрыгивать на мягкую мебель. В обивке дивана или кресла застревает перхоть;
- животное не стоит пускать в те комнаты, где вы проводите больше всего времени;
- регулярно стирайте все подстилки, на которых спит питомец;
- используйте специальные шампуни для животных, которые смывают аллергены;
- груминг животного должен проводиться как можно чаще и за пределами дома.
«Кастрированный кот более безопасен в плане аллергии. Выделение агрессивного белка Fel D1 у такого животного становится значительно меньше», — добавила Яна Бычкова.
То же самое, по её словам, касается и пожилых котов и кошек.
Доктор перечислил продукты, которые провоцируют пищевую аллергию.