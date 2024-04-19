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Кастрированные коты более безопасны для аллергиков — доктор

Большинство домашних животных, покрытых шерстью, могут стать причиной недомогания своих хозяев. Всё дело в респираторной аллергии, часто возникающей на перхоть и слюну питомца. Что делать, если недуг проявился, когда человек уже привязался к любимцу? Об этом «Клопс» побеседовал с врачом-аллергологом Яной Бычковой.

Врач рассказала, как бороться с аллергией на котов
© Unsplash

По статистике, аллергия на кошек встречается намного чаще, чем на собак. Иммунная система людей реагирует на специфический белок, который выделяет животное. Он может быть не только на шерсти, но и в протеинах сальных или половых желёз и моче.

«Аллергены кошек переносят сами владельцы на волосах и обуви. Поэтому со специфическими белками можно столкнуться где угодно. Например, в самолётах, автобусах, школах и детских садах», — предупредила доктор.

Первые неприятные ощущения могут появиться через 10-15 минут или спустя 3 часа после контакта с аллергеном. У человека начнут слезиться и краснеть глаза, часто наблюдаются заложенность носа и многократное чихание.

«У людей с аллергией на кошек будет присутствовать и пищевая аллергия. При употреблении свинины может возникнуть синдром «кошка-свинина». Иногда реакция может быть настолько тяжёлой, что развивается анафилаксия», — рассказала врач.

Что делать?

При выраженной аллергической реакции специалисты не рекомендуют заводить четвероногих друзей. В крайнем случае, придётся соблюдать ряд важных правил:

  • всегда мойте руки после того, как погладили животное;
  • не дотрагивайтесь до своего лица и глаз, если не уверены, что руки чистые;
  • регулярно протирайте гладкие поверхности в доме от пыли;
  • для уборки помещения используйте пылесос с вакуумным фильтром;
  • ковры лучше убрать, так как на них скапливается больше шерсти и чешуек кожи животного;
  • не позволяйте коту запрыгивать на мягкую мебель. В обивке дивана или кресла застревает перхоть;
  • животное не стоит пускать в те комнаты, где вы проводите больше всего времени;
  • регулярно стирайте все подстилки, на которых спит питомец;
  • используйте специальные шампуни для животных, которые смывают аллергены;
  • груминг животного должен проводиться как можно чаще и за пределами дома.
«Кастрированный кот более безопасен в плане аллергии. Выделение агрессивного белка Fel D1 у такого животного становится значительно меньше», — добавила Яна Бычкова.

То же самое, по её словам, касается и пожилых котов и кошек.

Доктор перечислил продукты, которые провоцируют пищевую аллергию.

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