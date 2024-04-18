Врачи спасли нижегородца с 10-сантиметровой опухолью головного мозга

Нейрохирурги спасли пациента с 10-сантиметровой опухолью головного мозга в Нижнем Новгороде, сообщается в Telegram-канале «Бокал прессека». Огромную опухоль обнаружили у 66-летнего мужчины. Он обратился в больницу №39 в Канавинском районе в марте.

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Пациента экстренно госпитализировали. На тот момент опухоль занимала почти треть левого полушария мозга, сдавливала лобную, височную и теменные доли, смещая мозг. Операция длилась 4,5 часа. Опухоль удалили с помощью микрохирургической техники завотделением Александр Лавренюк и нейрохирург Сергей Гришин.

В итоге операция прошла успешно, а опухоль оказалось доброкачественной. Через 10 дней пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии. Мужчина уже вернулся к полноценной жизни.

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