Онколог предупредил россиян о провоцирующей рак диете

Диета, в которой мало овощей, а также много жирной и соленой пищи, увеличивает риск развития рака. Об этом предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

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Специалист указал, что сбалансированное питание, в котором присутствует разнообразная зелень, овощи и фрукты, улучшает общее состояние здоровья и уменьшает риск развития онкологических заболеваний. Тогда как обилие копченостей, жирной и соленой пищи в рационе, наоборот, повышает опасность заболеть.

«Злоупотребление такими продуктами косвенно влияет на проблемы с хроническими заболеваниями, которые в свою очередь могут вызвать рак», — отметил врач.

Кроме того, Черемушкин посоветовал ограничить потребление продуктов с консервантами, так как химические вещества в их составе тоже способны провоцировать рак. Мощными факторами онкологических заболеваний врач назвал спиртные напитки и табачные изделия.

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