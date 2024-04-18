ВОЗ призвала осторожно оценивать данные о снижении в марте заболеваемости холерой

Более 25 тыс. человек заболели холерой в марте текущего года, что на 33% меньше, чем в феврале. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвав оценивать эти цифры "с осторожностью" и расценив риск распространения холеры в мире как "очень высокий".

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Как отмечается в ежемесячном информационном бюллетене ВОЗ, в марте "из 16 стран поступили сообщения о 25 424 случаях холеры" и о 169 смертях. Хотя, по сравнению с февралем, в марте было выявлено на 33% меньше случаев заражения, ВОЗ призвала "оценивать тенденцию к снижению заболеваемости с осторожностью", поскольку из-за пасхальных праздников, отмечаемых в ряде стран, "могли возникнуть задержки" в предоставлении данных об эпидемиологической ситуации. Больше всего случаев заболевания в марте было отмечено в Африке и Восточном Средиземноморье.

ВОЗ в январе классифицировала рост заболеваемости холерой в мире как "чрезвычайную ситуацию третьего класса", что соответствует высшему уровню сложности.

"Основываясь на сведениях о количестве вспышек заболевания в мире и их географическом распространении, а также учитывая нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ вновь оценила [по итогам марта] риск на глобальном уровне как очень высокий", - говорится в информационном бюллетене.

В организации констатировали, что мир продолжает испытывать "острую нехватку пероральных вакцин от холеры". С января 2023 года по март 2024 года количество срочных запросов на такие вакцины резко возросло: 14 стран запросили 79 млн доз, тогда как в наличии было только 40 млн. По состоянию на 15 апреля резервы вакцин от холеры в мире составляли 2,3 млн доз.

С 1 января 2023 года по 31 марта 2024 года в ВОЗ поступили сообщения о 824 479 случаях заболевания холерой и 5 900 смертях. Вспышки болезни за это время были зарегистрированы во всех регионах, кроме европейского. В 2022 году в мире было выявлено 472 697 случаев заболевания, а в 2021 году - 223 370.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.