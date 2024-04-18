Что такое нарколепсия и как ее отличить от обычной сонливости

Это расстройство неизлечимо, но с его симптомами можно эффективно бороться.

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Нарколепсия может существенно повлиять на качество жизни человека, затрудняя ежедневные задачи и социальные взаимодействия. Вместе с экспертом разбираемся, что это за болезнь и как отличить её от обычной сонливости.

Что такое нарколепсия?

«Нарколепсия характеризуется хронической патологической дневной сонливостью, часто в сочетании с эпизодами внезапной потери мышечного тонуса (катаплексия)», — Антон Тихоновский, врач-невролог филиала клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково.

Термин «Нарколепсия» ввёл в 1880 году Жан-Батист-Эдуард Желино (J. B. E. Gelineau), наблюдавший пациента с внезапными засыпаниями в течение дня, сопровождающимися потерей мышечного тонуса. Данные по распространённости заболевания сильно варьируются, но в среднем составляют один пациент на 1000 населения.

В 50% случаев дебют болезни приходится на возраст до 15 лет.

Причины нарколепсии

Долгое время причиной нарколепсии считались различные состояния, такие как шизофрения, эпилепсия, истерия и энцефалит. Сейчас же исследования показывают, что при этом заболевании нарушается регуляция периодичности наступления фазы быстрого сна (REM-фазы, или фазы сна с быстрым движением глаз).

Фаза быстрого сна может внезапно наступить в период бодрствования, а также во время перехода от бодрствования ко сну. Это наблюдение поддерживается тем фактом, что во время возникновения эпизода нарколепсии пациент видит яркие сновидения, а тонус мышц в это время максимально снижен, что характерно как раз для REM-фазы.

В основе подобных изменений лежит некорректная работа или снижение концентрации нейромедиатора орексина (гипокретин-1). Он обеспечивает активизацию коры головного мозга и поддерживает нас в состоянии бодрствования в течение всего дня. Именно его дефицит сейчас считается ключевым фактором развития нарколепсии.

До сих пор остаётся открытым вопрос о наличии генетического фактора развития данного заболевания. Исследования, изучающие однояйцевых близнецов, показали низкий уровень совпадения (конкордантность). Между тем некоторые научные работы выявили аутоиммунный характер болезни: после иммунизации или перенесённой стрептококковой инфекции верхних дыхательных путей.

Чем отличается нарколепсия от обычной сонливости?

Принципиальным отличием нарколепсии от обычной повышенной дневной сонливости является патологический характер засыпания. То есть пациент может вести разговор, идти по улице, увлечённо смотреть фильм – и в следующее мгновение внезапно погрузиться в сон, причём в фазу быстрого сна со сновидениями.

Этому могут предшествовать яркие эмоции, смех, после которых следует резкое снижение мышечного тонуса, что часто сопровождается падением пациента.

Противостоять такой сонливости невозможно: человек не в состоянии взбодрить себя, отвлечься на что-то интересное. Такую сонливость называют императивной.

Число приступов в течение дня может значительно меняться, а их продолжительность может составлять от нескольких минут до нескольких часов. При этом разбудить пациента чаще всего не труднее, чем при нормальном сне.

У пациентов возможны атаки сна — внезапные повторные приступы сна без предупреждения. Больной может чувствовать себя бодрым после пробуждения, но спустя несколько минут может снова заснуть.

Выделяют два типа нарколепсии: первый тип сопровождается катаплексией (мгновенной мышечной слабостью), второй тип — без катаплексии. При втором типе становится сложнее отличить нарколепсию от обычной сонливости, особенно у людей с тяжёлым синдромом обструктивного апноэ во сне, которые также страдают от повышенной дневной сонливости и могут даже заснуть за рулём.

Тем не менее у пациентов с нарколепсией всегда есть дополнительные симптомы, связанные со сном. Так, наблюдаются галлюцинации, возникающие в момент засыпания или сразу после пробуждения, похожие на нормальные яркие сновидения. Также характерны сонные параличи — невозможность пошевелиться в течение нескольких секунд после пробуждения. Всё это сопровождается чувством тревоги или страха, ощущением сдавливания в груди.

Как происходит диагностика?

Для диагностики нарколепсии используется полисомнография с множественным тестом латентности ко сну (МТЛС). В ходе этой методики врачи следят за сном пациента с помощью специальных датчиков в течение ночи, а также в течение нескольких часов после пробуждения.

Причём для постановки диагноза нарколепсии должно соблюдаться несколько критериев:

фаза быстрого сна фиксируется в течение не менее 2-5 приступов дневного засыпания;

среднее время засыпания и возникновения быстрой фазы сна составляет менее восьми минут;

отсутствие других изменений по данным полисомнографии, например эпилепсии, выраженных нарушений дыхания во сне (апноэ).

Также для исключения других возможных причин патологической сонливости могут потребоваться анализы крови, анализ мочи и МРТ головного мозга.

Как лечат нарколепсию?

Полностью избавиться от нарколепсии невозможно, однако можно уменьшить выраженность симптомов заболевания. В терапии используются как лекарственные, так и немедикаментозные методы.

Пациентам с нарколепсией рекомендуется соблюдать правила гигиены сна: продолжительный ночной сон, также рекомендуется спать днём до 30 минут (ежедневно и желательно примерно в одно и то же время). Людям, у которых отмечаются эпизоды снижения мышечного тонуса, следует избегать провоцирующих эмоциональных реакций: смеха, гнева, испуга.

Что касается лекарственных препаратов, то их должен подбирать только врач на основе индивидуальных особенностей пациента и типа нарколепсии.