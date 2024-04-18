Ученые: болезнью Паркинсона к 2040 году будут болеть втрое чаще

Ученые из Кембриджского университета разработали инструмент, в основе которого находится использование искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает быстрее обнаружить в препаратах химические соединения, которые способны остановить прогрессирование болезни Паркинсона.

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Специалисты использовали ИИ, чтобы быстро просмотреть все записи в химической библиотеке. По итогам анализа устройство отобрало пять сильнодействующих соединений, которые могут препятствовать развитию заболевания.

Согласно статистике, этой болезнью страдают более шести миллионов человек по всему миру. Ученые прогнозируют, что этот показатель к 2040 году может увеличиться втрое. Этому в том числе будет способствовать отсутствие актуальных методов лечения заболевания.

Болезнь Паркинсона стала самым быстрорастущим неврологическим недугом. Она влияет не только на нервную систему, но и на желудочно-кишечный тракт, режим сна, настроение, а также когнитивные способности человека.

Отбор подходящих данных в химической библиотеке зачастую требует большого количества времени и существенного финансирования. Потенциально успешные методы лечения заболевания могут стать провальными при тестировании на пациентах. По этой причине модернизация процесса с помощью ИИ снизит затраты в тысячу раз, отметили авторы исследования в статье журнала Nature.

Нейробиолог Роберт Лав сообщил, что кофе без молока может минимизировать риск развития болезни Паркинсона.