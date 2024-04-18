Бруксизм: почему мы скрипим зубами во сне, и можно ли перестать это делать?

Проблема скрежета зубами во сне не только сопровождается неприятными звуковыми эффектами, но и снижает качество жизни человека, поскольку приводит к повреждению эмали и коронок. Если подобное случается изредка, все не так страшно. Но если это повторяется каждую ночь, пора принимать меры.

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Почему не нужно затягивать с лечением бруксизма, рассказал Артур Тумашевич — стоматолог-терапевт, ортопед и хирург.

Причины появления ночного зубного скрежета

Бруксизм характеризуется ночными спазмами жевательных мышц, которые никак не контролируются человеком и сопровождаются неприятными скрипящими звуками из-за сильного стискивания челюстей. Есть несколько причин, вызывающих эту проблему.

Первая причина: стресс

Она встречается наиболее часто, поскольку современного человека постоянно сопровождают различные стрессовые ситуации. Негативные эмоции, нервные перегрузки, беспокойство, тревога постепенно накапливаются, и организм пытается «сбросить» все в течение ночного периода времени. С одной стороны, это хорошо, поскольку позволяет расслабляться и минимизировать негативные последствия для психики. Но с другой — мы стираем и ломаем зубы, колем коронки и т.п.

Вторая причина: стоматологические проблемы

Когда есть потребность в ортодонтическом лечении — в случае, если какие-то зубы переместились и блокируют правильную постановку челюстей — развивается парафункциональная жевательная активность. В итоге челюсти все время находятся в вынужденном положении в течение дня, в гипертонусе. И ночью организм пытается «растянуться», провоцируя движение, направленное на вытяжение челюсти и последующее сдавление мышечных волокон. Результат — скрежетание. Так получается, потому что движение это преимущественно горизонтальное, а не вертикальное: потянулась мышца — напряглась, потянулась — напряглась.

Третья причина: некоторые заболевания

Аденоиды, хронические риниты, затрудненное дыхание носом, искривленная носовая перегородка и некоторые болезни центральной нервной системы могут в качестве осложнений вызывать бруксизм.

Почему скрежет случается именно во сне? Ночное время необходимо не только для восстановления жизненных сил, но и регенерации, снятия напряжения и восстановления как физиологических, так и психологических травм. В этот момент выделяются определенные группы гормонов, микроэлементов, «разгружается» мозг. Это основная причина, почему бруксизм проявляет себя по ночам.

Как перестать скрипеть зубами ночью

Исходя из причин появления бруксизма, существует и несколько вариантов избавления от него.

Необходимо правильное определение центрального соотношения челюстей: оно должно быть нейтральное, чтобы при этом не перегружался ни сустав, ни группа мышц. Желательно, чтобы весь организм был расслабленным, словно после занятий медитацией или йогой.

Формировать правильную осанку, поскольку челюсть принимает участие в этом процессе.

Бруксизм может уйти, если мы будем заниматься непосредственно всем опорно-двигательным аппаратом: использовать правильные стельки, заботиться об отсутствии перегруза в поясничном отделе, следить за осанкой во время сидения за компьютером, регулярно заниматься спортом, прорабатывать имеющиеся в теле блоки.

Остеопатическая помощь, массажи в некоторой степени помогают при ночном скрежетании зубами. Своевременная стоматологическая помощь.

Последний пункт — определяющий, ведь стоматолог должен быть «дирижером» этого процесса и, при необходимости, направлять пациента на комплексные дополнительные обследования. Потому что стираемость зубов может вызываться не только бруксизмом, но и некоторыми проблемами с ЦНС либо на фоне приема разных препаратов (в основном гормональных). Например, во время эпилептических припадков давление челюстей очень выраженное и схожий тонус, но в малом промежутке времени. А вред для зубного ряда похожий. Поэтому здесь дополнительной терапией идет устранение симптоматики или полное излечение заболевания. А стоматолог проводит дополнительную профилактику, чтобы зубы не стирались. Вот основной протокол такого заболевания как бруксизм.

Стресс из нашей жизни исключить нереально, но, комбинируя помощь стоматолога, косметолога, остеопата с занятиями спортом, йогой, медитацией и массажем мы можем его убрать, чтобы организму не приходилось компенсировать это ночью.

Лечение должно быть или комплексное до результата, или никакое. «Только начать и бросить» никак не поможет. Проблема бруксизма — не на две минуты, она стоматологическая, остеопатическая, невралгическая, постуральная, поскольку все в организме взаимосвязано.