Шесть шагов: с чего начать прохождение регулярных медицинских осмотров

Любое заболевание проще предотвратить, чем потом лечить. Именно поэтому регулярные медицинские осмотры играют ключевую роль в поддержании здоровья. И все же, несмотря на важность профилактики заболеваний, многие откладывают походы к врачу до тех пор, пока не возникнут серьезные проблемы.

Как правильно подойти к регулярным медицинским осмотрам и почему это так важно, «Вечерней Москве» рассказал терапевт сети многопрофильных медицинских центров «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Сергей Васильев.

Составление плана диспансеризации

Каждый пациент уникален, каждый обладает индивидуальной чувствительностью, переносимостью, имеет разную наследственность, образ жизни, свою историю заболеваний. Обратитесь к своему врачу для разработки индивидуального плана осмотров, учитывающего ваш возраст, пол, семейную и медицинскую историю, а также наличие различных факторов риска.

Общий медицинский осмотр

Непосредственно во время медицинского осмотра врач будет оценивать ваше общее состояние здоровья, проверять давление, пульс, вес, рост, а также анализировать ваш образ жизни и любые жалобы.

Лабораторные тесты

Лабораторная диагностика может предоставить важную информацию о состоянии организма, включая уровень холестерина, сахара в крови, функцию почек, печени, щитовидной железы и многое другое. Врач может назначить лабораторные тесты в соответствии с вашим индивидуальным планом осмотров.

Скрининг

Раннее выявление заболеваний может существенно повысить эффективность лечения. А выявление онкологии позволит сохранить не только здоровье, но и жизнь. Для ранней, скрининговой диагностики есть много методов исследования. Это и лабораторная диагностика, и рентгеновское обследование, и ультразвуковая диагностика.

Иммунизация

Вакцинация — важнейший аспект поддержания здоровья, поэтому врач также может обсудить с вами необходимость вакцинации против различных инфекций и заболеваний, включая грипп, коклюш, столбняк и другие.

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Рекомендации

Врач должен дать вам советы о здоровом образе жизни, включая оптимальное правильное питание, подходящее индивидуально конкретному пациенту, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и поддержание здорового веса.

Медицинские осмотры, адаптированные под возраст и пол, играют ключевую роль в сохранении здоровья и предотвращении развития заболеваний. В зависимости от возраста и пола основные особенности медицинских осмотров будут отличаться:

Дети и подростки

Младенцы и дети до 2 лет: основное внимание уделяется контролю за физическим и психическим развитием, а также правильному питанию и вакцинации.Дети и подростки (2–18 лет): основной акцент делается на контроль за ростом и развитием, скрининг на детские болезни (например, сколиоз у подростков), проверку зрения и слуха, а также вакцинацию.

Мужчины

Молодые взрослые (18–40 лет): в этом возрасте акцент может быть сделан на скрининге ранних признаков заболеваний, таких как диабет, высокое давление, урологические проблемы, а также на здоровом образе жизни, включая физическую активность и питание.

Средний возраст (40–60 лет): в этой возрастной группе важно обратить внимание на высокое давление, холестерин, скрининг на рак предстательной железы, уровень тестостерона, состояние сердечно-сосудистой системы и др. Важно с профилактической целью пройти гастро- и колоноскопию.

Женщины

Молодые взрослые (18–40 лет): основной акцент делается на репродуктивном здоровье, включая контроль за регулярностью менструального цикла, скрининг на инфекции и вирусы (например, ВИЧ и ВПЧ), а также на здоровом образе жизни.Средний возраст (40–60 лет): в этом возрасте важно обратить внимание на скрининг на рак (например, маммография для обнаружения рака молочной железы), проверку на остеопороз, а также на контроль за репродуктивным здоровьем и приверженность здоровому образу жизни. Также в этот период у женщин изменяется выработка гормонов, наступает климакс, что также нужно учитывать при обследовании и лечении.

Пожилые

Пожилые мужчины и женщины (60+): в этом возрасте особое внимание уделяется скринингу на различные болезни, связанные с возрастом, такие как рак, атеросклероз, сахарный диабет, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, артрит, а также ментальному здоровью и когнитивным функциям.

Важно помнить, что регулярные медицинские осмотры должны быть индивидуализированы и адаптированы под конкретные потребности и риски пациента. Следуйте этой пошаговой инструкции от вашего врача, чтобы обеспечить свое общее благополучие и долголетие.