Педиатр назвала отвары для поддержания иммунитета

Врач-педиатр Марьям Сайфулина из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) рассказала о том, как можно поддержать иммунитет с помощью народных средств.

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Она отметила в разговоре с РИАМО, что отвары шиповника, калины, рябины и клюквы помогают укрепить защитные силы организма.

При ангине и простуде полезно использовать шалфей, а при гриппе – ягоды и листья малины. Если нет аллергии, можно также использовать мед, который является не только вкусным, но и полезным продуктом пчеловодства.

Кроме того, врач посоветовала обратить внимание на такие травы, как ромашка и овес посевной, которые также обладают противовоспалительными свойствами. Липовый цвет помогает при простуде и кашле, а ягоды и листья малины можно использовать при ангине, простуде и гриппе.

Однако перед применением любых народных средств, важно убедиться, что на них нет аллергии или непереносимости. Поэтому лучше всего проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать лечение.

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