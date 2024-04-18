Диетолог предупредила о риске развития болезней печени из-за приема БАДов

Биологически активные добавки нужно пить только по назначению врачей. Самолечение может привести к токсическому гепатиту. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

© Unsplash

«Очень редко БАДы по назначению врачей принимают. Сейчас модно заниматься всякими митохондриями и так далее. Я гепатолог, постоянно имею дело с токсическими гепатитами, когда печени уже плохо становится. Люди без предварительного обследования сами себе назначают всё. Ты можешь знать, что тебе нужно одно, и ты начинаешь это применять, но, леча одно, ты можешь калечить другое. Можно принимать даже лайт вариант БАДов».

Ранее невролог рассказал об эпидемии гепатита С в России. Заболевание «очень сложно» лечить. Вовремя выявить опасные патологии поможет диспансеризация. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Павел Хорошев.