Врач рассказал об указывающем на диабет изменении кожи

Темные пятна на некоторых участках кожи могут указывать на наличие диабета, предупредил бариатрический хирург Максим Муканс. Его мнение приводит HuffPost.

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Муканс отметил, что изменение цвета кожи, особенно в подмышках, паховой области и вокруг шеи, является распространенным симптомом преддиабета или диабета второго типа.

«Черный акантоз — это не просто косметическая проблема, это потенциальный тревожный сигнал метаболической дисфункции», — рассказал врач.

Еще одним ранним признаком диабета специалист назвал долгое заживление ран, царапин и синяков. Он объяснил, что диабет ухудшает способность организма к регенерации, поэтому любые повреждения на коже заживают дольше обычного. Хирург призвал незамедлительно обратиться к врачу, в случае появления одного или обоих признаков.

Врач также отметил, что диабет может иметь и другие симптомы. По его словам, при развитии заболевания могут появиться сильная жажда, частое мочеиспускание, усталость, потеря веса и мышечной массы. Кроме того, пациенты могут испытывать зуд в области гениталий, частые обострения молочницы, а также ухудшение зрения.

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