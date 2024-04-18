Названа необратимая болезнь, на которую может указывать мания преследования

Мания преследования у пожилых людей может сигнализировать о начале развития болезни Альцгеймера, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, при проявлении тревоги, недоверия к близким, бредовых идей человека необходимо показать психиатру.

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"Бред преследования может быть стартом болезни Альцгеймера. Первое, что нужно сделать, это обратиться к психиатру, который занимается пожилыми людьми", — отметила ведущая.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что часто встречается такой вид мании преследования, когда пожилой человек что-то теряет и обвиняет знакомых или родственников в краже. Врач посоветовал не воспринимать такие нападки всерьез, а вместо этого отвести человека на обследование, чтобы ему назначили терапию. Кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что к таким людям нужно относиться с любовью и добротой и ни в коем случае не раздражаться. Здесь важно понять, что они испытывают неподдельную тревогу или страх, указал врач.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина сообщила, что сырой миндаль, бразильский орех, лосось и тунец помогут снизить уровень тревожности. По ее словам, эти продукты стоит включить в свой рацион для того, чтобы избавиться от чувства угнетенности.

Тананакина отметила, что в лососе и тунце содержится рыбий жир, который помогает снизить риск появления депрессии. Эти продукты также важны для поддержания хорошего настроения. Кроме того, настроение поднимает темный шоколад, добавила эндокринолог. В нем содержится триптофан, необходимый для получения серотонина и выработки эндорфинов.