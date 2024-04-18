Долгий сон с тампоном может привести к полиорганной недостаточности

Длительное использование одного тампона может привести к полиорганной недостаточности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог ИНВИТРО Екатерина Ким.

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«Днем тампон нужно менять каждые четыре часа или чаще. Ночью, если сон длится более 8 часов, следует воспользоваться прокладками, так как длительное использование тампона крайне опасно. Дело в том, что в состав нормальной микробиоты влагалища в малом количестве входят условно-патогенные микроорганизмы. Длительное нахождение тампона во влагалище обеспечивает благоприятные условия для их размножения. Наиболее значимыми в развитии осложнений при долгом использовании тампона – золотистый стафилококк и пиогенный стрептококк типа А. Выделяемые ими вещества увеличивают проницаемость сосудов, что приводит к попаданию токсинов в кровь и может вызвать развитие полиорганной недостаточности и крайне редко – инфекционно-токсического шока», — объяснила Ким.

Инфекционно-токсический шок (синдром токсического шока) – жизнеугрожающее состояние, при котором развиваются острая полиорганная недостаточность, острая недостаточность кровообращения и метаболические расстройствами.

Самыми частыми симптомами являются лихорадка (до 40°С), озноб, недомогание, слабость, головная боль, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, диарея и др. При их возникновении нужно срочно обратиться к врачу.

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