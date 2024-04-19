Врач назвал причины снижения либидо

В возбуждении и подавлении сексуального влечения важную роль играют гормоны: в первую очередь андрогены (мужские половые гормоны) и эстрогены (женские половые гормоны), а также пролактин, прогестерон, гормоны щитовидной железы и другие.

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«При дефиците тестостерона у женщин развивается половая дисфункция, ухудшается настроение, снижается уровень энергии. У мужчин уровень тестостерона высок в юности, а после 30–35 лет постепенно снижается. Но часто это не приводит к дефициту гормона или угнетению половой функции. К тому же обнаружено, что высокая частота половых актов сама по себе повышает уровень тестостерона», — пояснил врач.

Свою лепту в сексуальную жизнь вносит «гормон стресса» — кортизол. Обычно чем выше его уровень, тем меньше человеку хочется заниматься сексом. Именно поэтому в период ударной работы над сложным проектом, при высокой нагрузке и других жизненных сложностях интерес к сексу ослабевает. Иногда причиной резкого снижения либидо становятся заболевания, связанные с гормональным дисбалансом и нарушением обмена веществ, пишут «Известия».

На интимную жизнь также могут оказать влияние сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания органов репродуктивной системы, болезни печени и почек.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», психолог и сексолог Сергей Ланг перечислил продукты питания, которые увеличивают половое влечение.