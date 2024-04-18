Пять привычек, которые приводят к камням в почках

"Привычка добавлять молоко в какао чревата камнями в почках. Дело в том, что в какао-порошке содержится щавелевая кислота, а благодаря молочному жиру она ещё и хорошо усваивается. Переизбыток кислоты провоцирует появление оксалатных камней. Врач — уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский рассказал «Секрету фирмы», какие ещё привычки и безобидные на первый взгляд продукты провоцируют камни в почках", - Журавский, уролог.

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Какие камни появляются в почках

Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых заболеваний мочевыводящей системы. Камни и песок в почках образуются из-за нарушения баланса химического состава мочи.

В зависимости от состава выделяют три основных типа камней:

уратные — из соединения мочевой кислоты с солями натрия и калия;

— из соединения мочевой кислоты с солями натрия и калия; фосфатные — с фосфатами кальция;

— с фосфатами кальция; оксалатные — из смеси кальция с щавелевой кислотой. Именно эти камни чаще всего появляются при мочекаменной болезни.

У многих пациентов камни появляются из-за генетической предрасположенности. Но не меньшее значение имеет образ жизни человека.

5 привычек, из-за которых появляются камни

1. Переизбыток белка в рационе

Переизбыток белковой пищи может негативно влиять на состав мочи, повышая уровень мочевой кислоты и кальция.

Белок также содержит органические соединения пурины. При попадании в организм они частично трансформируются в мочевую кислоту, которая может накапливаться в мочевыделительной системе и провоцировать образование уратных камней.

Так что при предрасположенности к мочекаменной болезни важно следить за количеством белка в рационе и не злоупотреблять мясными продуктами. Особенно холодцом, жирными бульонами, субпродуктами и красным мясом.

2. Пристрастие к продуктам с щавелевой кислотой

Формированию оксалатных почечных камней может способствовать чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием щавелевой кислоты. Помимо собственно щавеля, к ним относятся свёкла, петрушка, укроп, цитрусовые и какао-порошок.

Пациентам с оксалатными камнями категорически запрещено пить какао с молоком. В таком напитке не просто много щавелевой кислоты, но она ещё и очень хорошо усваивается — благодаря молочному жиру.

3. Недостаточное потребление воды

Питьевой режим важен для профилактики мочекаменной болезни. Недостаточное потребление жидкости повышает концентрацию мочи и препятствует выводу излишков химических и органических веществ из организма.

Ежедневная норма жидкости рассчитывается индивидуально — в среднем из расчёта 30 мл на килограмм веса. Учитываются все напитки, которые употребляет человек, в том числе чай, кофе, соки и морсы. Но основу все-таки должна составлять чистая питьевая вода.

Нельзя заменять воду газировкой. В газированных напитках содержится фосфорная кислота, которая также повышает вероятность формирования камней и может мешать нормальной работе мочевыделительной системы.

То же самое касается и алкогольных напитков, в том числе пива, которое иногда фигурирует в народных рецептах против песка и камней в почках. Мочегонным эффектом алкоголь действительно обладает, но вместе с тем вызывает обезвоживание организма, что негативно влияет на работу мочевыводящей системы.

4. Любовь к солёному

Злую шутку с почками может сыграть и чрезмерная любовь к солёной пище. Отложения солей блокируют жидкость в организме и активируют вывод кальция.

В норме здоровому человек в день можно съедать не более 5 граммов соли. Стоит учитывать, что в эту норму входит и «скрытая» соль. Например, та, которая содержится в колбасах, копчёностях, магазинных соусах и консервированных продуктах.

5. Бесконтрольный приём витаминов

Нередко витамины пьют «просто так», для поддержания тонуса организма или профилактики различных заболеваний. Проблема в том, что многие «назначают» себе БАДы самостоятельно — без консультации с врачом и сдачи анализов.

Крайне нежелательно злоупотреблять добавками с витамином C, особенно в высоких дозировках. Излишки этого вещества преобразуются в организме в оксалаты — компоненты почечных камней.