Пять привычек, которые приводят к камням в почках

Эти пять безобидных привычек приводят к камням в почках. Осторожнее с какао
"Привычка добавлять молоко в какао чревата камнями в почках. Дело в том, что в какао-порошке содержится щавелевая кислота, а благодаря молочному жиру она ещё и хорошо усваивается. Переизбыток кислоты провоцирует появление оксалатных камней. Врач — уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский рассказал «Секрету фирмы», какие ещё привычки и безобидные на первый взгляд продукты провоцируют камни в почках", - Журавский, уролог.
Какие камни появляются в почках
Мочекаменная болезнь — одно из самых распространённых заболеваний мочевыводящей системы. Камни и песок в почках образуются из-за нарушения баланса химического состава мочи.
В зависимости от состава выделяют три основных типа камней:
- уратные — из соединения мочевой кислоты с солями натрия и калия;
- фосфатные — с фосфатами кальция;
- оксалатные — из смеси кальция с щавелевой кислотой. Именно эти камни чаще всего появляются при мочекаменной болезни.
У многих пациентов камни появляются из-за генетической предрасположенности. Но не меньшее значение имеет образ жизни человека.
5 привычек, из-за которых появляются камни
1. Переизбыток белка в рационе
Переизбыток белковой пищи может негативно влиять на состав мочи, повышая уровень мочевой кислоты и кальция.
Белок также содержит органические соединения пурины. При попадании в организм они частично трансформируются в мочевую кислоту, которая может накапливаться в мочевыделительной системе и провоцировать образование уратных камней.
Так что при предрасположенности к мочекаменной болезни важно следить за количеством белка в рационе и не злоупотреблять мясными продуктами. Особенно холодцом, жирными бульонами, субпродуктами и красным мясом.
2. Пристрастие к продуктам с щавелевой кислотой
Формированию оксалатных почечных камней может способствовать чрезмерное употребление продуктов с высоким содержанием щавелевой кислоты. Помимо собственно щавеля, к ним относятся свёкла, петрушка, укроп, цитрусовые и какао-порошок.
Пациентам с оксалатными камнями категорически запрещено пить какао с молоком. В таком напитке не просто много щавелевой кислоты, но она ещё и очень хорошо усваивается — благодаря молочному жиру.
3. Недостаточное потребление воды
Питьевой режим важен для профилактики мочекаменной болезни. Недостаточное потребление жидкости повышает концентрацию мочи и препятствует выводу излишков химических и органических веществ из организма.
Ежедневная норма жидкости рассчитывается индивидуально — в среднем из расчёта 30 мл на килограмм веса. Учитываются все напитки, которые употребляет человек, в том числе чай, кофе, соки и морсы. Но основу все-таки должна составлять чистая питьевая вода.
Нельзя заменять воду газировкой. В газированных напитках содержится фосфорная кислота, которая также повышает вероятность формирования камней и может мешать нормальной работе мочевыделительной системы.
То же самое касается и алкогольных напитков, в том числе пива, которое иногда фигурирует в народных рецептах против песка и камней в почках. Мочегонным эффектом алкоголь действительно обладает, но вместе с тем вызывает обезвоживание организма, что негативно влияет на работу мочевыводящей системы.
4. Любовь к солёному
Злую шутку с почками может сыграть и чрезмерная любовь к солёной пище. Отложения солей блокируют жидкость в организме и активируют вывод кальция.
В норме здоровому человек в день можно съедать не более 5 граммов соли. Стоит учитывать, что в эту норму входит и «скрытая» соль. Например, та, которая содержится в колбасах, копчёностях, магазинных соусах и консервированных продуктах.
5. Бесконтрольный приём витаминов
Нередко витамины пьют «просто так», для поддержания тонуса организма или профилактики различных заболеваний. Проблема в том, что многие «назначают» себе БАДы самостоятельно — без консультации с врачом и сдачи анализов.
Крайне нежелательно злоупотреблять добавками с витамином C, особенно в высоких дозировках. Излишки этого вещества преобразуются в организме в оксалаты — компоненты почечных камней.