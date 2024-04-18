Перечислены анализы, которые стоит сдавать мужчинам после 40 лет

Регулярный чек-ап организма помогает обнаружить проблемы со здоровьем на раннем этапе и предотвратить появление различных заболеваний, сохраняя здоровье как можно дольше. Мужчинам в возрасте после 40 лет стоит сдавать в рамках такого обследования четыре анализа, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, кардиолог медицинской компании СберЗдоровье Ольга Фролова.

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Первое, за чем мужчинам рекомендуется следить особо тщательно, — это работа сердца, поэтому следует регулярно приходить на прием к кардиологу и сдавать анализ на уровень липидного профиля.

«Для этого врач назначает анализы крови на общий холестерин и липопротеины низкой плотности. После 40 лет, если в анализах обнаружатся изменения, потребуется сдавать липидный спектр регулярно, это решает врач. После 40-50 лет рекомендуется регулярно измерять давление для скрининга гипертонической болезни и ее осложнений», — рассказала врач.

Также врач советует ежегодно, начиная с 40 лет, определять уровень глюкозы или гликированного гемоглобина для скрининга сахарного диабета второго типа.

«Если есть жалобы на снижение веса, сухость во рту, повышенную жажду, частое безболезненное мочеиспускание, то следует сдавать этот анализ раньше. Обсудить необходимость анализа на глюкозу также стоит, если у кого-то из ближайших родственников был диагностирован сахарный диабет в возрасте до 40 лет или если есть заболевания сердца», — пояснила врач.

Еще одной частой проблемой мужского здоровья является появление злокачественных новообразований. Одним из самых распространенных среди мужчин видов рака является рак толстого кишечника.

«Поэтому, начиная с 50 лет, каждые 10 лет рекомендовано проведение колоноскопии для скрининга колоректального рака либо же анализ кала на скрытую кровь каждые 2 года. Если у кого-то из близких родственников был диагностирован рак толстого кишечника, то проводится колоноскопия каждые 5 лет, начиная с 40», — рассказала специалист.

С 45 лет также стоит один раз в два года сдавать кровь на ПСА — простатический специфический антиген — для скрининга на рак простаты.

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