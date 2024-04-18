Гайморит — это воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух. Если вовремя не заняться лечением, то проблема может стать хронической и вызвать серьёзные осложнения. Некоторые из них даже опасны для жизни. О том, какие последствия могут быть от гайморита, «Секрету» рассказала врач-отоларинголог Екатерина Приказа.

Чем опасен гайморит

Врач уточнила, что гайморит часто развивается из-за вирусной или бактериальной инфекции либо аллергического ринита. При ОРВИ и насморке патогенные микроорганизмы могут проникнуть в гайморовы пазухи вместе со слизью.

Вероятность появления осложнений растёт при:

сильном отёке слизистой;

искривлении перегородки носа;

врождённых аномалиях развития лицевого скелета.

"Триггером гайморита также способно стать воспаление аденоидов — глоточных миндалин. Отёк и увеличение тканей аденоидов блокирует нормальный отток слизи из носовой полости. Наконец, инфекция может попасть в пазухи со стороны зубов — при кариесе или некорректном стоматологическом лечении", -

Самые опасные осложнения гайморита

Врач отметила, что лечение гайморита нужно начинать как можно скорее, потому что если вовремя не принять меры, могут развиться более серьёзные проблемы.

Воспаление может стать хроническим

«Такое происходит, если симптомы болезни сохраняются более 12 недель. Это могут быть головные боли, распирающая боль в области щёк, густые выделения из носа — жёлтого или зеленоватого цвета», — объяснила лор.

Инфекция начнёт распространяться за пределы гайморовых пазух

«Пожалуй, наиболее страшным осложнением гайморита являются воспалительные процессы в мозге. Это менингит — воспаление оболочек мозга и энцефалит — воспаление мозговых тканей», — подчеркнула Приказа. Оба эти состояния опасны для жизни — нужна экстренная госпитализация. Симптомы такие: высокая температура, судороги, тошнота, сильные головные боли, а иногда — и галлюцинации.

При попадании патогенов в область глаз — воспаление тканей глазницы

«Процесс сопровождается высокой температурой, гнойными выделениями из глаз, ухудшением зрения, отёком глазных структур и сильной болью. Здесь главная опасность состоит в воспалении зрительного нерва. Это крайне серьёзное состояние, которое чревато полной потерей зрения», — объяснила отоларинголог.

Как часто возникают осложнения

Приказа успокоила, что такие осложнения встречаются крайне редко и риски их развития зависят от множества факторов.

«Именно поэтому даже при обычном насморке так важно вовремя обратиться к врачу. Посетить специалиста следует, если симптомы сохраняются дольше 5−7 дней. Поводом для обращения к врачу также должны стать головные боли и повышение температуры более 37−38 градусов», — заключила врач.

О том, как точно нельзя лечить гайморит, «Секрет» рассказал в этом материале.