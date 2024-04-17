Эти опасные инфекции можно подхватить во время паводка

После череды паводков в России и сильного ливня в Дубае в СМИ стали появляться видео, как люди плавают по затопленным улицам. Выглядит забавно, но на деле для здоровья это очень опасно. Чем грозит такое плавание, Life.ru рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматовенеролог Роман Иванов.

© телеграм-канал МЧС Курганской области

Чем опасен паводок для здоровья

Как рассказал эксперт, плавать по затопленным улицам, пить воду из колодцев, а также есть продукты, которые соприкасались с грязной водой нельзя. Дело в том, что в воду в этот период попадают промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, содержимое септиков и выгребных ям. Так что можно заразиться, причём с риском для жизни.

Чем опасна грязная вода

Вот какие болезни можно подхватить:

кишечные инфекции (дизентерия, гельминтоз, ротавирусный гастроэнтерит, брюшной тиф, паратиф, холера);

гепатиты A и E;

лептоспироз (острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии спирохеты);

столбняк;

менингит;

энцефалит;

гнойный отит;

конъюнктивит.

Симптомы всех этих болячек наступают резко — температура поднимается до 38 градусов и выше, начинается рвота, понос; появляется зуд, высыпания на коже. Возможны также озноб, потливость, кашель и головная боль.

Что ещё можно найти в воде

Помимо инфекций в воде можно встретить битое стекло и металлические предметы. Из-за них можно получить травмы и занести бактерии в рану.

Плюс можно получить удар током, особенно там, где расположены линии электропередачи.

Как себя защитить

Нельзя допускать, чтобы вода попала на слизистую рта, носа и глаз, отметил врач. Также стоит почаще мыться и защищать кожу рук перчатками. Пить лучше очищенную или бутилированную воду. Воду из колонок нельзя использовать даже для чистки зубов.

Ситуация с паводками в России продолжает оставаться непростой.

Ранее «Секрет» рассказывал, что ещё в одном городе объявили срочную эвакуацию из-за угрозы затопления.