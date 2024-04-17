Женщина из Китая заразилась пожирающей мозг амебой

Врачи в Китае диагностировали рак мозга пожилой женщине, чей мозг на самом деле был поражен редкой плотоядной амебой. Об этом сообщает Daily Mail.

77-летняя пациентка обратилась в местную больницу в 2022 году с жалобами на головокружение, растерянность и трудности с речью, которые продолжались несколько дней. На снимках мозга врачи обнаружили поражение, которое могло быть раком. Однако анализ спинномозговой жидкости (образец получили с помощью укола в поясницу) показал, что пациентка была заражена одноклеточной амебой Balamuthia mandrillaris.

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Лишь один из зараженных выживает, причем раннее лечение имеет решающее значение. Пациентка прожила восемь дней после госпитализации. Ее состояние ухудшалось, несмотря на лечение. Так, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ из-за нарушения дыхания.

Амеба, которой была заражена женщина, обычно встречается в пыли, почве и воде. Она проникает в мозг через открытые раны или при дыхании, предполагают ученые. Врачи считают, что пациентка заразилась амебой, обитавшей в воде, например, в пруду.

Balamuthia Mandrillaris была впервые обнаружена в 1986 году американским ученым Вильямом Баламутом. С тех пор было зарегистрировано всего 200 случаев во всем мире, 100 из которых — в США. Другая обитающая в США амеба, Неглерия Фоулера (Naegleria fowler) вызывает похожие симптомы: лихорадку, головную боль, рвоту, летаргию и тошноту на ранних стадиях. По мере прогрессирования она может привести к судорогам, слабости, растерянности, частичному параличу, трудностям с речью.