Врач назвала главные ошибки при запоре

Гинеколог Татьяна Илюхина считает, что пациенты с хроническими запорами часто совершают одни и те же ошибки, которые не дают им выздороветь. Как правильно лечиться и что нельзя делать ни при каких обстоятельствах, она рассказала в Telegram.

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Распространенной ошибкой при лечении хронического запора Илюхина назвала отсутствие комплексного подхода. По ее словам, чтобы навсегда забыть о проблеме, недостаточно просто принимать препараты, надо изменить диету и образ жизни. Врач подчеркнула, что лекарства дают лишь временный эффект, а стимулирующие слабительные вызывают привыкание. Таким образом человеку придется постоянно увеличивать дозировку, чтобы сходить в туалет, отметила Илюхина.

Специалист также призвала не верить, что растительные препараты безопаснее «всякой химии». Она объяснила, что натуральные слабительные, такие как сенна, крушина, ревень, во-первых, вызывают привыкание, во-вторых, провоцируют диарею с газообразованием, а в-третьих, со временем приводят к уменьшению калия в крови.

Еще одной распространенной ошибкой Илюхина назвала прием пробиотиков.

«Ни в одни клинические рекомендации мира по лечению запоров пробиотики не включены. Так как улучшение возникает на время лечения и сохраняется 14 дней, затем проблема возвращается», — говорит врач.

Также бесполезно лечить запор глицериновыми свечами, микроклизмами или проводить гидроколонотерапию, так как все эти методы дают временный результат.

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