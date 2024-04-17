В южной части Болгарии выявили новый очаг птичьего гриппа

Очередной очаг птичьего гриппа выявлен в районе города Асеновград в южной части Болгарии. Как сообщило Болгарское агентство по безопасности продуктов питания, вирусное заболевание было обнаружено ветеринарами на ферме, где находится около 154 тыс. кур-несушек, после того как специалисты обратили внимание на повышенную смертность среди птиц.

Неделю назад очаг птичьего гриппа был выявлен в районе города Хасково, где было более 25 тыс. кур.

Все птицы из очагов заражения будут уничтожены гуманным способом. В радиусе 3 км от от ферм проводятся профилактические и карантинные мероприятия, по всему району усилен ветеринарный контроль. Запрещена перевозка птиц и произведенных из них продуктов.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.