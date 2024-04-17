Врач раскрыла причины мигрени

Стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень, считает невролог Татьяна Виноградова.

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В беседе с «Газетой.ru» она отметила, что диагностировать такое заболевание можно только клинически, поэтому заниматься самолечением не стоит.

По словам специалиста, пациент должен попасть в определенные обстоятельства, в первую очередь речь идет о стрессе, даже о «позитивном». Также у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом, кроме того, приступы могут возникать из-за меняющейся погоды или, например, подъема в гору.

"Все КТ, МРТ, анализы будут идеальными. Только после общения с пациентом мы понимаем, что это за вид головной боли", — добавила собеседница издания.

По утверждению эксперта, боль от мигрени ощущается так, будто человека бьют молоточком по виску. Среди других характерных проявлений — тошнота и рвота, приступ может длиться до трех суток.

Ранее врач-терапевт Андрей Рябков предупредил, что головная боль может быть вызвана недостатком сна, гормональными изменениями, перенапряжением мышц спины и шеи и гипертонией. Специалист подчеркнул, что проблемы со сном нарушают циркадный ритм организма, что приводит к боли.