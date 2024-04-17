Врач рассказала, почему необходима проверка зубов до операции

О том, почему проверка зубов у дантиста перед плановой операцией имеет большое значение, рассказала aif.ru врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

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По словам специалиста, несмотря на то что стоматологи, как правило, не входят в список врачей, у которых следует проконсультировать перед операцией, следует записаться на прием и выяснить, в каком состоянии находится ротовая полость.

Так, кариес или периодонтит увеличивают риск развития инфекционных осложнений во время хирургического вмешательства. А источником бактериальной инфекции, продолжает Татьяна Сумцова, могут стать стоматиты и язвы, которые приведут к дополнительным трудностям со здоровьем уже после операции.

Абсцессы (гнойные образования) в обязательном порядке необходимо вылечить предварительно, иначе во время самой операции кратно увеличивается риск распространения инфекции.

Врач также отмечает, что воспалительные заболевания десен, к примеру, гингивит и пародонтоз, могут ухудшить общее состояние здоровья и даже способствовать развитию серьезных осложнений.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.