Как жевательная резинка влияет на здоровье зубов

Стоматологи положительно относятся к жевательной резинке. В первую очередь она предназначена для гигиены полости рта. Главное требование — выбирайте варианты без сахара, желательно, мятные. Как правильно жевать жвачку, чтобы не только не навредить, но и помочь зубам, «Клопс» рассказал врач-стоматолог Станислав Мухин.

© unsplash

Следует обратить внимание на резинки без красителей и экзотических вкусов. Хорошо, если в составе будет ксилит, а не сахар, подчеркнул доктор. Иначе есть риск заработать кариес.

«В процессе жевания резинки сахар расщепляется до кислот, образуя твёрдый налёт на зубах. На ненужной плёнке собираются вредные микробы. Через некоторое время это может привести к зачаткам будущего кариеса», — пояснил врач.

Употреблять жвачку нужно только после приёма пищи и не чаще трёх раз в сутки. Вынуть резинку изо рта стоит уже через 10-15 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы освежить дыхание и удалить частички пищи с зубов. За счёт активного слюноотделения кислотно-щелочной баланс быстро придёт в норму. Но глобально стоматологических проблем никакой бабл-гам решить не сможет.

«Ни одна жвачка не в состоянии сделать улыбку белоснежной, реклама сильно преувеличивает. Более того, частое и длительное употребление жевательной резинки может спровоцировать дискомфортные ощущения», — предупредил стоматолог.

Какие проблемы вызывает привычка к жвачке

Бруксизм — скрежетание зубами во сне

Напряжение челюстных мышц

Истощение слюнных желёз и сухость во рту

Тошнота, боль в желудке, изжога.

Не нужно жевать резинку натощак. Она стимулирует выделение желудочного сока. Жидкость может разъедать стенки желудка, когда в нём нет пищи, напоминает врач.

Доктор рассказал, как кариес может провоцировать головную боль.