Пить сырую воду из родников в Петербурге и Ленобласти опасно

Петербург и Ленинградская область исторически славились родниками и источниками с хорошей водой. Однако в наши дни многие выходы вод прекратили существование либо доступ к ним перекрыт, а горожане, например, жалуются на отсутствие свободного доступа к источнику минеральной воды "Полюстрово", расположенному на территории одноименного парка.

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Что касается Полюстровской воды, известной своими целебными свойствами еще с первой половины XVIII века, то действительно, ее давно нет в свободном доступе. Ровно как и Охтинской. На заводе "Полюстрово" "Российской газете" уточнили, что такой доступ и не планируется.

Как пояснила Елена Есина, член экспертного совета при комитете по экологии Государственной думы, совсем не обязательно минводы должны быть общедоступны.

"Когда речь идет о воде и ее минеральных свойствах, она может считаться стратегическим ресурсом не только для здоровья, но и для экономики страны. Поэтому владельцы или правительство могут принимать решение о закрытии доступа к ресурсу - для сохранения его уникальных свойств и предотвращения нежелательных последствий", - подчеркнула эксперт.

Так что шансов набрать канистру Полюстровской воды в парке нет. Единственный действующий источник чистой воды в Петербурге - артезианская скважина на Байконурской улице, возле дома N 12, в Приморском районе города. Скважина глубиной 85 метров была обнаружена еще в конце 80-х годов XX века. Над ней сделан павильон из кирпича, за ее состоянием следит ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Как пояснили в Водоканале, данный конкретный источник защищен от поверхностного загрязнения и безопасен. А вот что касается особых оздоравливающих свойств, которые приписывает этой воде народная молва, то это миф. Вода вполне обычная. Тем не менее поток желающих ее набрать не иссякает и в зимнее время. Набирают по несколько канистр. Местные жители уверяют, что пьют воду много лет и ничего плохого с ними не случается. И вкус воды, по их словам, отличный.

Вообще на территории города - более двадцати различных источников со свободным доступом. В том числе в Курортном районе, неподалеку от реки Сестры. Очень известен источник в поселке Песочный, над которым построена часовня во имя Серафима Саровского (Мельничная улица, 52). Популярен источник, чья история связана с именами Николая II и врача Петра Бадмаева (находится неподалеку от дома N 102, корпус 1, по проспекту Мориса Тореза). На камне выбита надпись, что его посещало августейшее семейство императора.

"Что касается экологии, то сейчас совсем другие времена, нежели сто лет назад. Не надо сравнивать. Город создает огромную нагрузку на водную систему. Утечки из коммуникаций, тающий снег, содержащий огромное количество антигололедных реагентов, различные склады с химическими веществами, в том числе с пестицидами. Большое количество токсических веществ попадает в почву и оттуда - в водоносные слои. Поэтому выходы на поверхность вод не могут считаться безопасными. Даже если вы не будете пить воду сырой, а прокипятите. Ну, избавитесь от вредных микроорганизмов, но от опасных химических веществ, если они есть в данной конкретной воде, - нет", - поясняет Семен Гордышевский, председатель правления ОО "Экологический союз".

А Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу предупреждает граждан, что вода в родниках не проходит никакой фильтрации и обработки - в отличие от воды из-под крана или бутилированной. А весной вероятность попадания в нее болезнетворных микроорганизмов только увеличивается - потому что с талым снегом могут попасть различный мусор, фекалии животных, загрязненные воды.

Так что вывод однозначен: в Петербурге лучшая вода - из-под крана. Но если хочется набрать воды из источника - то набрать ее лучше на Байконурской.

"Можно установить дома еще и фильтры для воды. Но только нужно будет периодически менять картриджи, о чем некоторые забывают. В результате картридж накапливает загрязнения. Если не можете вовремя поменять - лучше и не пользуйтесь фильтрами", - напоминает Гордышевский. "Если вода минеральная, то даже в случае если источник проверен на предмет чистоты, ее следует употреблять с осторожностью. Ведь одна и та же вода при каких-то заболеваниях рекомендуется, а при каких-то - нет. Так что лучше спросить совета у врача", - добавляет Татьяна Иванова, старший научный сотрудник ВСЕГЕИ имени Карпинского.

А сколько источников на территории Ленобласти, точно не скажет никто. Несколько десятков - и это только особо популярных.

"Самые известные - "Иордань" у Княжьей горки в Ломоносовском районе, в том же районе - в деревнях Кипень и Лопухинка (в Лопухинке - радоновые), в Введено-Оятском монастыре Лодейнопольского района", - отмечает Татьяна Иванова. "Даже вода из колодца на даче может оказаться не настолько полезной, как владелец себе представляет"

Но проблема та же, что и в городе: постоянно состояние воды источников не отслеживается. Несколько лет назад, как подчеркнул Гордышевский, силами энтузиастов и при поддержке одного из медиахолдингов был запущен хороший проект "Родники Ленинградской области". Многие популярные источники были исследованы, составлена общедоступная карта. Но, во-первых, брали пробы только на химический состав, то есть бактериальную составляющую не исследовали по объективным причинам. Во-вторых, ситуация с тех пор могла поменяться. То есть в источник могли попасть загрязнения.

Набирать воду - не набирать, пить сырую - не пить, каждый решает сам. Кстати, даже вода из колодца на собственной даче может оказаться не настолько полезной, как дачник себе представляет. Ей тоже нужно лабораторное исследование.

Специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предупреждают: чаще всего через загрязненную воду можно получить кишечную инфекцию. Она может быть как бактериальной природы - дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, лептоспироз и даже холера, так и вирусной - ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная, гепатит А.