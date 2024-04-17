Названа опасная привычка, приводящая к развитию склероза

Ученые из Мичиганского университета в США обнаружили, что хранение бензина, пестицидов, краски и принадлежностей для деревообработки в пристроенных к домам гаражах может повышать риск развития бокового амиотрофического склероза. Результаты исследования опубликованы в журнале Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration (ALSFTD).

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В ходе исследования ученые провели опрос среди 600 человек с боковым амиотрофическим склерозом и здоровых добровольцев. Респонденты ответили на вопросы о типе домов, в которых они проживают. Также исследователи попросили участников сообщить, где они хранят садовые принадлежности, пестициды, лакокрасочные материалы и инструменты для деревообработки.

Отмечается, что боковой амиотрофический склероз или БАС — заболевание, характеризующееся поражением и дисфункцией клеток головного, спинного мозга, которые отвечают за движения мышц (центральных и периферических мотонейронов).

В результате анализа полученных данных ученые выяснили, что у людей, хранящих химикаты в пристроенных к домам гаражах, чаще развивался боковой амиотрофический склероз. Дело в том, что краски, пестициды, лаки и многие другие необходимые для ведения домашнего хозяйства материалы содержат токсичные компоненты. Поступление содержащих токсины веществ из пристроенных гаражей в жилые помещения при открытии дверей может провоцировать повреждение нейронов, приводящее к развитию БАС.

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