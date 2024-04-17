Названа неожиданная причина ухудшения памяти и умственных способностей

При заболеваниях печени у пациентов значительно ухудшается память и снижаются умственные способности, предупредил гепатолог Ашвин Дханда. Неожиданную причину повреждений мозга он назвал изданию HuffPost.

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По словам специалиста, ухудшение когнитивных способностей из-за болезней печени может быть настолько серьезным, что даже врачи ошибочно принимают его за симптомы деменции. Дханда объяснил, что это происходит из-за того, что иногда цирроз протекает незаметно до тех пор, пока печень не начнет отказывать.

«Печень может быть повреждена из-за нескольких факторов, включая алкоголь, жировые отложения и вирусы гепатита. Когда повреждение не лечат, печень покрывается рубцами и в какой-то момент перестает выполнять одну из важнейших задач — очищать кровь», — рассказал Дханда.

По его словам, это приводит к накоплению в организме токсинов, в основном аммиака, которые проникают в мозг, нарушают его работу и вызывают различные когнитивные симптомы.

Дханда отметил, что проведенное в США исследование показало, что примерно 10 процентам людей с проблемами с печенью ошибочно поставили диагноз «деменция».

«Правильная диагностика может изменить жизнь пациентов, так как повреждения мозга при заболеваниях печени обратимы», — заявил врач.

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