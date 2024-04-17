Имплантолог рассказал, как можно восстановить травмированный зуб

Травмированный зуб можно восстановить, если поместить его или осколок в теплую воду, молоко или физраствор, рассказал порталу «Доктор Питер» ортопед, пародонтолог и хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов. По его словам, врач может вернуть сломанный зуб на место.

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По словам специалиста, при травме зуба снять отек и уменьшить кровоточивость помогает холодный компресс. Также Дахкильгов порекомендовал принять обезболивающее.

Сам выпавший зуб важно сохранить, однако его нельзя мыть или обрабатывать антисептиком и спиртом, предупредил имплантолог. Если найти ничего не получилось, врач может восстановить целостность зуба пломбой, вкладкой, коронкой или имплантом с протезом, добавил Дахкильгов.

Врач предупредил, что при травме зуба высок риск инфекции. В отсутствие лечения она может привести к серьезным воспалительным заболеваниям и потере зуба. Поэтому лучше пройти осмотр у врача.

Кроме того, пародонтолог посоветовал не пытаться самостоятельно вставить выбитый зуб обратно. Так инфекция проникнет в лунку практически с гарантией. Также не следует пытаться самостоятельно вправить изменивший положение зуб, подчеркнул врач.

Ранее стоматолог Ният Кадиева рассказала, что менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость. Специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц.