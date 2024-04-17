Употребление напитков из пластиковых бутылок может привести к обострению аллергии

Аллергия весной может обостриться из-за снижения иммунитета, которое вызывает несколько факторов, в том числе употребление напитков из пластиковых бутылок. Об этом рассказал ТАСС врач-аллерголог, профессор кафедры биохимии и биотехнологии Института природы и человека Уфимского университета науки и технологий Эдуард Исхаков.

© unsplash

"С наступлением весны начинаются аллергические проявления из-за цветения растений и образования пыли на дорогах. Симптомы могут быть самыми разнообразными: от чихания и покраснения глаз до приступов астмы. Это происходит из-за аллергии на пыльцу растений, вызванной нарушением иммунитета, который страдает из-за неправильного питания, стресса, плохой экологии, употребления напитков из пластиковых бутылок, использования бытовой химии и других факторов", - сказал собеседник агентства.

Он посоветовал после проявления первых признаков аллергии незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики и назначения лечения.

"Запущенные аллергические реакции могут иметь серьезные последствия для вашего здоровья, поэтому не стоит откладывать визит к врачу", - предупредил эксперт.

Говоря о способах профилактики, Исхаков рекомендовал в первую очередь избегать контакта с аллергенами - пыльцой, пылью, пухом и плесенью.

"Старайтесь проводить больше времени в закрытых помещениях во время пикового сезона аллергии. Регулярно мойте волосы и стирайте одежду после прогулок на улице, чтобы удалить аллергены. Используйте маску или перчатки при садоводческих работах, чтобы снизить контакт с пыльцой и другими аллергенами. Пейте достаточное количество воды, так как это поможет очистить организм от аллергенов", - перечислил профессор.

Он также советует следить за погодными прогнозами и избегать прогулок во время пикового высвобождения пыльцы, принимать прописанные лекарства и использовать противоаллергические средства в соответствии с назначением врача.