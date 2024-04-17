Перечислены правила диетической профилактики любого рака

Соблюдение правил питания — один из ключей к профилактике возникновения злокачественных новообразований. Существует пять основных правил, которые помогают снизить риск возникновения рака, об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.

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«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация, они начинают делиться. Неправильная работа на внутриклеточном уровне приводит к самым разным последствиям», – рассказал Иванов.

Также, по словам Иванова, важно ограничить употребление красного мяса. Красное мясо, такое как говядина, телятина, свинина, баранина, конина и козлятина, содержит много полезного белка, витаминов группы В, гемового железа. Избыток последнего может способствовать увеличению продукции свободных радикалов кислорода, то есть молекул, которые могут повредить клетки и генетический материал организма. Это может повлиять на формирование воспаления, и все это может привести к разрушению клеток толстой кишки и образованию рака.

«Также важно употреблять больше продуктов растительного происхождения, включая овощи, фрукты и цельные зерновые. В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ. Еще один важный пункт – сокращение потребления алкоголя, также важно ограничивать соль и избегать заплесневелых продуктов», – заключил Иванов.

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