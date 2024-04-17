Кардиолог предупредила, что кортизол повышает уровень холестерина в крови

Стресс оказывает на здоровье сердца даже большее влияние, чем жареные и жирные продукты. Об этом рассказала врач, кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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По словам специалиста, один из «врагов» сердца – холестерин, поскольку повышение его уровня в крови приводит к образованию тромбов и другим патологиям сердечно-сосудистой системы.

При этом к повышению холестерина может вести не только неправильное питание, но и хронический стресс. Так, в практике кардиолога много пациентов с атеросклерозом, которые правильно питались и достаточно двигались. Более того, среди них были даже веганы с высоким холестерином и инфарктом.

Врач связала эти случаи с выработкой кортизола, который помимо прочего связан с повышением сахара, давления.

«Под воздействием стресса и кортизола печень синтезирует «плохой» холестерин даже у веганов - людей, которые питаются исключительно растительной пищей», - рассказала врач.

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