Онколог Иванов рассказал о пищевых привычках, снижающих риск развития рака

Для того, чтобы снизить риск развития рака, важно правильно питаться, ограничив употребление ряда продуктов.

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По словам главного врача клиники «Мамма», онколога, онкохирурга, химиотерапевта Антона Иванова, в первую очередь это ограничение содержания в рационе калорийной пищи, продуктов, способствующих набору веса и приводящих к нарушению обмена веществ, а также красного мяса и продуктов, содержащих канцерогены. Об этом врач рассказал в разговоре с «Газетой.ру».

Вместо этих продуктов Иванов посоветовал чаще добавлять в рацион продукты растительного происхождения, в том числе овощи, фрукты и цельные зерновые.

«В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ», - объяснил врач.

Также онколог рекомендовал реже употреблять алкоголь, ограничивать соль и избегать заплесневелых продуктов.

Напомним, диетолог Майкл Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Также он уверен, что употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить.