Онколог Иванов рассказал о пищевых привычках, снижающих риск развития рака
Для того, чтобы снизить риск развития рака, важно правильно питаться, ограничив употребление ряда продуктов.
По словам главного врача клиники «Мамма», онколога, онкохирурга, химиотерапевта Антона Иванова, в первую очередь это ограничение содержания в рационе калорийной пищи, продуктов, способствующих набору веса и приводящих к нарушению обмена веществ, а также красного мяса и продуктов, содержащих канцерогены. Об этом врач рассказал в разговоре с «Газетой.ру».
Вместо этих продуктов Иванов посоветовал чаще добавлять в рацион продукты растительного происхождения, в том числе овощи, фрукты и цельные зерновые.
«В них содержатся противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и множество других полезных веществ», - объяснил врач.
Также онколог рекомендовал реже употреблять алкоголь, ограничивать соль и избегать заплесневелых продуктов.
Напомним, диетолог Майкл Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Также он уверен, что употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить.