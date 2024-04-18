«Необратимые процессы»: отчего можно умереть на столе пластического хирурга

Три пациента столичного центра пластической хирургии скончались после операций. Это далеко не первый случай, когда обращение к пластическим хирургам оборачивается трагедией. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, почему человек может умереть после пластической операции.

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Как рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий, многие уверены, что пластическая хирургия — легкое вмешательство для пациента, но это огромное заблуждение. Поэтому возможны не только осложнения, но и летальный исход.

— Важно четко понимать, что пластическая хирургия не имеет существенных отличий от других видов хирургических вмешательства. Некоторые пластические операции намного более объемные и травматичные, чем в общей хирургии. К сожалению, несчастные случаи могут произойти даже при идеально выполненной работе. Например, никогда нельзя исключать различные осложнения, которые не связаны с деятельностью хирурга, — отметил специалист.

Смертельные осложнения

По его словам, наиболее частые причины летального исхода после пластических операций:

тромбоэмболия легочной артерии;

гнойно-септические осложнения;

инфаркт;

инсульт.

— Пластическая операция — это серьезное воздействие на организм, которое может стать толчком к развитию сопутствующих заболеваний и запустить необратимые процессы в организме, — предупредил Короткий.

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По его мнению, пациент также может умереть на операционном столе, если хирург ошибочно повреждает крупные сосуды, из которых начинается кровотечение.

— Его невозможно остановить. Это является тяжелой хирургической ошибкой, которая случается редко, но ее никогда нельзя исключать, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Пластический хирург объяснил, что в большинстве случаев осложнения после пластических операций, которые могут привести к летальному исхожу, случаются из-за несоблюдения пациентами рекомендаций врача:

— Это очень частое явление. Многие пациенты игнорируют рекомендации хирурга. Они совершают такие поступки, которые даже в голову не могут прийти! В моей практике был вопиющий эпизод. Напомню, что операции в области молочных желез — это сложное хирургическое вмешательство, после него возможны кровотечения в отдаленном послеоперационном периоде в связи с неверным поведением пациента. Однажды мне позвонила пациентка и спросила, можно ли ей после операции на грудь прыгнуть с парашютом на третий день после пластики. Я категорически запретил это делать, но оказалось, что она не послушалась, не осознавая, насколько это огромный риск для здоровья и жизни, — поделился врач.

Также некоторые пациентки сразу начинают поднимать на руки детей после пластических операций, носить сумки из магазина, заметил специалист:

— Это тоже может вызвать очень серьезные осложнения, не зря же человеку после пластики выписывают постельный режим. Интересно, что более серьезно к послеоперационному периоду относятся мужчины, чем женщины. Представители сильного пола более дисциплинированы.

Что опасно делать после пластической операции

Специалист также рассказал, что нельзя ни при каких обстоятельствах делать после пластических операций. Одно из важнейших правил — соблюдение двигательного режима:

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— После пластических операций нужно выполнять рекомендации по двигательному режиму. Безусловно, не нужно лежать пластом на кровати несколько дней, потому что это также вызывает серьезные дыхательные осложнения и тромбоэмболию. Но важно исключить сильные физические нагрузки: поднятие тяжестей, долгие поездки на автомобиле за рулем и в качестве пассажира. Это приводит к ухудшению состояния и может вызывать осложнения.

Помимо этого, есть пищевые рекомендации, например, нужно исключить жирное, жареное и алкоголь, сообщил Короткий.

— Кроме того, необходимо аккуратно принимать душ. Повязку мочить нельзя несколько дней, чтобы не инфицировать рану, — предостерег хирург.

Очень важно не принимать самостоятельных решений и не назначать себе примочки или лекарственные средства после пластической операции, подчеркнул врач.