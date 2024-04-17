Враг сердца, который опаснее жареного и сосисок

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, отвечая на вопрос о продуктах, провоцирующих повышение холестерина, объяснила, что для сердца человека может быть гораздо более серьезным врагом, чем жареные яйца с сосисками по утрам.

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Причина атеросклероза, тромбоза и ранней смерти - высокий холестерин и его последствия, пишет врач в своем Telegram-канале. Важно понимать, что запускает этот процесс.

Есть мнение, что, например, регулярное употребление яиц связано с риском повышения холестерина.

Как отмечает врач, рассуждая о питании, последние исследования показали, что не сами яйца влияют на уровень "плохого" холестерина, а то, с чем мы их едим. Например, сосиски и бекон.

Однако есть и работы, согласно которым причина атеросклероза, гипертонии и диабета - это, прежде всего, подтачивающий здоровье хронический стресс, а не продукты питания.

"В переработанных продуктах, например, сосисках и беконе нет ничего хорошего, однако не важно, как вы питаетесь, если вы постоянно находитесь в стрессе", - подчеркнула Кореневич.

Врач рассказала, что в ее практике было много пациентов с атеросклерозом, которые правильно питались и достаточно двигались. Среди них были даже веганы с высоким холестерином и инфарктом.

"Под воздействием стресса и кортизола печень синтезирует "плохой" холестерин даже у веганов - людей, которые питаются исключительно растительной пищей. Там нет холестерина в принципе", - объяснила кардиолог, добавив, что тут речь идет про так называемый эндогенный холестерин, который не зависит от рациона.

Кортизол - гормон стресса - вызывает повышение холестерина, сахара, давления, провоцируя проблемы со здоровьем. Поэтому важно работать с затяжным стрессом, заключила врач.