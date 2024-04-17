По статистике, четверо из десяти сексуально активных людей получали травмы во время интимной близости, рассказала эксперт по отношениям Хоуп Флинн. Самые травмоопасные секс-позы она назвала в комментарии для The Sun.

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По словам Флинн, чаще всего к травмам (54 процента случаев) приводит поза «по-собачьи». Эксперт объяснила, что любая позиция, предполагающая выгибание или напряжение спины может вызвать болевые ощущения. Поэтому этой позы следует избегать людям с больным позвоночником или поясницей.

«Давление на поясницу можно облегчить, подложив под бедра подушки», — подчеркнула Флинн.

Способен привести к травмам и секс стоя, заверила эксперт по отношениям. Она объяснила, что в этой позиции мужчинам приходится держать женщину, что также может привести к травмам спины.

К травмам может также приводить секс в миссионерской позиции, предупредила специалистка.

«Во время миссионерской позиции могут случаться растяжение мышц спины, ног и рук, а также дискомфорт в суставах из-за слишком долгого нахождения в этом положении», — сказала она.

Травмы пенисов чаще всего происходят во время секса в позе обратной наездницы, добавила Флинн. Они случаются при слишком интенсивных движений женщины, уточнила специалистка.

Ранее эксперты назвали самые эффективные для похудения секс-позиции. Самой энергозатратной оказалась поза «маслобойка».