Ученые выяснили, как местность влияет на риск деменции

В свежем научном исследовании группа ученых из Австралии раскрыла, какие аспекты окружающей среды могут оказывать влияние на вероятность развития деменции у людей. Об этом сообщает Naked Science.

Ранее ученые уже обнаружили, что жители районов с низким социально-экономическим статусом более подвержены факторам риска деменции и ухудшению памяти. В новом исследовании ученые рассмотрели несколько тысяч жителей Австралии возрастом от 40 до 70 лет, которые не страдали деменцией и не принимали лекарства от болезни Альцгеймера.

Ученые учли такие факторы, как наличие зеленых насаждений, расстояние до ближайшего парка и уровень преступности. Исследование показало, что большая удаленность от зеленых зон и повышенный уровень преступности связаны с увеличением риска развития Альцгеймера и подобных нарушений. Например, каждые двукратное увеличение расстояния до ближайшего парка было равносильно дополнительным 2,5 годам по возрасту участника. Также обнаружена связь между уровнем преступности и ухудшением памяти, сравнимым с естественным старением на три года.

Поясняя результаты, авторы статьи отметили, что близость парков стимулирует активный образ жизни, общение и снижает воздействие стрессовых факторов окружающей среды. Результаты также показали, что малое расстояние до парков важнее абсолютного количества зелени в районе проживания.

Авторы рекомендуют учитывать эти факторы при разработке программ профилактики деменции и улучшении доступности парков и общественной безопасности.