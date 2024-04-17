Женщина выпила слишком много воды и довела себя до инсульта

Пациентка психбольницы в Великобритании не выжила после того, как выпила слишком много воды. Об этом сообщает The Guardian.

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28-летняя Лилиан Лукас из города Малмсбери, графство Уилтшир, работала медсестрой в психиатрических клиниках после того, как в 2017 году окончила университет по этой специальности. Вскоре после выпускного Лукас диагностировали шизофрению, и за несколько лет она сама неоднократно оказывалась пациенткой в учреждениях для людей с психическими расстройствами. После очередного обострения в июне 2022 года ее приняли в частную клинику Cygnet в Кьюстоке.

5 сентября из-за ухудшения состояния Лукас прописали антипсихотический нейролептик клозапин. Благодаря своему образованию женщина знала, что у этого средства есть сильные побочные эффекты. Лукас и ее отец Пол поговорили об этом с врачами, но им сказали, что в случае Лукас польза перевешивает риски. Отцу женщины пообещали, что за Лукас будут внимательно наблюдать. Однако позднее выяснилось, что в клинике критически не хватало персонала, и медсестры не реагировали на жалобы Лукас на тошноту, которую спровоцировало лекарство. 8 сентября женщина потеряла сознание после того, как одновременно испытала инсульт и сердечный приступ. Спасти ее не смогли.

Возможной причиной, по мнению судмедэкспертов, стало отравление водой, возникшее вследствие психогенной полидипсии. Это симптом, который иногда возникает у больных шизофренией, в том числе на фоне употребления определенных медикаментов. Полидипсия — это сильная жажда, которая уменьшается или исчезает только при приемах воды в количествах, значительно превышающих нормальные.

Родители Лукас подали в суд на клинику. В настоящий момент судебный процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница США в жаркий день выпила два литра воды за 20 минут, это привело к летальному исходу. За 20 минут американка выпила четыре бутылки воды по 473 миллилитра каждая.