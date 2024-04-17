Российские врачи прооперировали мужчину с «арбузным желудком»

Мужчину несколько лет беспокоили слабость и анемия, но выяснить причину такого состояния он не смог. Врачи считали, что всему виной гастрит с выраженной степенью воспаления.

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Что на самом деле происходило с пациентом, удалось узнать, только когда он попал в больницу.

Что такое «арбузный желудок»

В отделении гастроэнтерологии окружной больницы Нижневартовска пациенту провели несколько исследований. Они позволили поставить точный диагноз — GAVE-синдром (сосудистая эктазия поверхностных вен антрального отдела желудка). Заболевание ещё называют «арбузным желудком».

Эта патология встречается редко, определить её сложно. При этом она опасна — приводит к желудочно-кишечным кровотечениям.

«Заболевание характеризуется медленным, но постоянно продолжающимся капиллярным кровотечением из множества поверхностно расположенных сосудов. При первичном обследовании такая проблема может быть ошибочно диагностирована как воспаление», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

Как лечат «арбузный желудок»

Врачи применили метод аргоноплазменной коагуляции, при котором кровоточащие сосуды прижигают аргоновой плазмой. Пациенту провели три таких курса.

После этого самочувствие мужчины улучшилось, а анализы пришли в норму.

Ранее новосибирские врачи удалили мужчине аневризму в мозгу. Операцию провели через бровь.

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